Чому Чорновіл виходить з Партії регіонів

Народний депутат України Тарас Чорновіл сьогодні заявив, що має намір вийти з Партії регіонів. УНІАН дізнавався, що думають з приводу заяви Чорновола його однопартійці.

Ганна Герман:

ЦЕ ЕМОЦІЇ, ВТОМА, ПРОСТО ОСІННІЙ НАСТРІЙ

Я не чула цієї заяви від Тараса Чорновола. Але думаю, це емоції, це втома, просто осінній настрій. Гадаю, Тарас залишиться серед нас. А якщо він зробить інший вибір, то кожна людина має право на свій вибір. Кожна людина має вибір бути відповідальною перед тими, хто її обирав, перед собою, перед своїми колегами, перед своїм сумлінням, чи не бути. Кожна людина щодня робить цей вибір для себе. Сподіваюся, що вибір Тараса буде правильний.

Тарас уже не раз робив заяви про те, що він виходить з партії... Це траплялося двічі–тричі на рік. Це завжди були емоції, настрій. Я це розумію, бо він людина творча, дуже талановита. Гадаю, це чергові емоції, які минуть разом з поганою погодою.

Леонід Кожара:

Я ПРОСИТИМУ, АБИ ВІН НЕ ПОСПІШАВ З ТАКИМ РІШЕННЯМ

Давно знаю Тараса В’ячеславовича... Ми приятелюємо. Він категорично виступає проти дострокових парламентських виборів, які можуть завдати шкоди, причому цього разу вже непоправної, нашому суспільству, державі. Україна постійно перебуває в цьому виборчому процесі, ми не можемо стабілізувати ситуацію, і це вже прямо позначається на соціально-економічному становищі.

Я його позицію знаю. Він проти того, щоб “Регіони” підтримували навіть саму ідею дострокових виборів. Але ще до винесення рішення про дострокові вибори ця його позиція мені трішки не зрозуміла.

Думаю, з виходом Тараса В’ячеславовича партія однозначно втратить. Тарас Чорновіл – це завжди прогресивна думка в нашій партії. Це людина, яка виходить виключно з державних інтересів. У нього немає ніяких бізнес-інтересів. Уся його сім’я завжди виступала за розвиток демократії. Для нас це була б дуже велика втрата.

Коли повернуся до Києва, проситиму його, аби він не поспішав з таким рішенням.

Нестор Шуфрич:

ЦЕ БУВ ЕМОЦІЙНИЙ РУХ З БОКУ ДУЖЕ ВІДВЕРТОГО НАШОГО ТОВАРИША

Мені складно назвати мотивації такого вчинку й таких дій Тараса. Хочу вірити, що це був емоційний рух з боку дуже відвертого нашого товариша. Це емоційна реакція на ті події, що відбуваються в парламенті.

Тараса ми дійсно любимо. Я до нього ставлюся з великою повагою і поки що сприймаю це як емоційний крок з його боку. Коли він сам скаже мотивацію свого вчинку, тоді, безумовно, можна буде говорити про щось більше конкретне.

Якщо Тарас наполягатиме на своєму рішенні з політичної точки зору, ця подія матиме вплив на наші політичні стосунки. А щодо людських, вони залишаться незмінними – я завжди ставитимуся до Тараса з повагою.

Олена Бондаренко:

ЦЕ ТРАГЕДІЯ ЙОГО ВИБОРУ, А НЕ ТРАГЕДІЯ ВСІЄЇ ПАРТІЇ

Особисто від нього я цієї заяви не чула. Коментувати те, що зараз поширюється через ЗМІ, не перевіряючи в самого Тараса, складно. Наскільки цей шаг усвідомлений, може сказати тільки сам Тарас. Це трагедія його вибору, а не трагедія всієї партії.

Я не думаю, що протиріччя в партії йому якось заважали. Тому що так само погляди Ганни Герман відрізняються від поглядів усієї фракцією щодо мови. Чорновіл у цьому плані не був самотній.

Те, що на засіданні фракції, коли голосували за виключення Богатирьової, він єдиний, хто проголосував проти, можливо, пояснює і його нинішній вихід. Він тоді сказав: “Я голосував проти виключення Богатирьової з однієї причини – я теж буваю в таких ситуаціях, коли моя думка розходиться з думкою фракції. І, скоріш за все, наступним буду я”.

Можливо, він уже тоді задумав цей вихід.

Опитувала Анна Ященко