Тимошенко вже четверту годину розмовляє з Путіним тет-а-тет
18:27, 02 жовтня 2008Політика
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Делегації ще не розпочали переговори...
Переговори прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у форматі тет-а-тет тривають вже четверту годину
Після цього плануються переговори у складі делегацій.
Як раніше повідомляв УНІАН, програмою візиту передбачалося, що Ю.Тимошенко вийде у пресі із заявою за підсумками зустрічі з ПУТІНИМ уже о 16.00 (час московський). До цього, крім розмови прем`єрів, мала відбутися ще й зустріч делегацій у розширеному складі.
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