Тимошенко вже четверту годину розмовляє з Путіним тет-а-тет

Переговори прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у форматі тет-а-тет тривають вже четверту годину

Після цього плануються переговори у складі делегацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, програмою візиту передбачалося, що Ю.Тимошенко вийде у пресі із заявою за підсумками зустрічі з ПУТІНИМ уже о 16.00 (час московський). До цього, крім розмови прем`єрів, мала відбутися ще й зустріч делегацій у розширеному складі.