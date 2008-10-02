Росія і Україна узгодили меморандум про співробітництво в газовій сфері

Росія і Україна узгодили міжурядовий меморандум про співпрацю в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Москві прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЄСКОВ.

За його словами, меморандум було узгоджено під час сьогоднішньої зустрічі прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Як зазначив прес-секретар, документ ляже в основу майбутньої угоди про поставки природного газу до України, в якому будуть узгоджені всі деталі умов поставок газу.

Д.ПЄСКОВ повідомив, що під час переговорів В.ПУТІН зазначив, що Україна і Росія в двосторонніх відносинах стикається з проблемами в політичній сфері, але, проте, в економічній сфері співпраця йде успішно.

В.ПУТІН зазначив, що товарооборот між країнами зростає значними темпами – за останній рік він перевищив 25 млрд. дол.

Також Д.ПЄСКОВ повідомив, що під час переговорів сторони надали велику увагу питанню торговельно-економічної співпраці в контексті вступу Росії до СОТ.

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна має намір всебічно підтримувати вступ Росії до СОТ і сприяти їй в цьому.

Також під час бесіди було обговорено питання транзиту газу через територію України.

Ю.ТИМОШЕНКО, за словами Д.ПЄСКОВА, зазначила, що європейські країни зацікавлені в безперебійних поставках газу.