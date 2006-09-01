Віктор Ющенко не повів онуку в перший клас

Сьогодні перший раз в перший клас ліцею №100 «Поділ» пішли діти багатьох впливових людей столиці України, чиновників, бізнесменів, відомих особистостей. Особлива увага була прикута до навчального заходу через те, що в перший клас подільського ліцею пішла онука Президента України Ярина-Домініка.

Численні учасники та гості урочистої лінійки були розчаровані – глава держави не прийшов у ліцей, який нещодавно закінчив його старший син Андрій. Онуку привела до школи мама Віталіна разом із чоловіком.

Саме після прибуття цієї VIP-сім’ї у ліцеї розпочалася урочиста лінійка, на якій були присутні Анатолій Кінах з дружиною, що привели туди свою найменшу доньку Софію, а також депутати Подільської райради, численне районне чиновництво, повідомляє наш кореспондент.

Обозреватель