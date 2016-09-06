Порошенко виступає за введення додаткових секторальних санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час свого виступу зі щорічним посланням у Верховній Раді.

«Питання Криму, його мілітаризації, утисків прав людини на півострові треба постійно тримати на міжнародному порядку денному і домагатися розширення відповідного санкційного пакета, як це минулого тижня зробили Сполучені Штати», - зазначив Порошенко.

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«Порушення Росією прав людини на окупованих територіях, у тому числі й щодо кримських татар, вимагає запровадження додаткових секторальних санкцій. Думаю, не був би зайвим осучаснений діалог для того, щоб прийняти аналог поправки Джексона-Веніка», - додав президент.

Раніше Департамент казначейства США (Міністерство фінансів) запровадив санкції щодо російських компаній, залучених до будівництва Керченського мосту.