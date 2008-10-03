У Тимошенко не збираються вести переговори з піратами

Уряд України доручив силовим структурам, службам зовнішньої і військової розвідок і Службі безпеки України відпрацьовувати варіанти звільнення заручників із захопленого сомалійськими піратами судна «Faina» за участю третіх країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що переговори щодо звільнення екіпажа повинні вестися і ведуться судновласниками, і Україна як держава таких переговорів не вела і вести не має наміру.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зазначив, що звільнення заручників ускладнене тим, що частина їх знаходиться на судні, а частина – на суші.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina”, у складі екіпажа якого, зокрема, – 17 громадян України. На борту судна знаходяться 33 проданих Україною Кенії танки та інше озброєння.

Судно оточене бойовими кораблями ВМС США, з піратами ведуться переговори. Вчора, 2 жовтня, пірати підвищили з 20 до 30 млн. доларів суму викупу за захоплене судно.