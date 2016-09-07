У профільному комітеті Ради вимагають від НАБУ розібратися з купівлею Лещенком елітної квартири

Про це заявив нардеп від "Народного фронту" Павло Пинзеник, повідомляє Еспресо.TV.

"На підставі цього повідомлення Національне антикорупційне бюро має прийняти процесуальне рішення про внесення інформації до єдиного реєстру розслідувань. Після цього протягом 24 годин ми хотіли б почути від НАБУ про наявність чи відсутність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності", - каже Пинзеник.

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За його словами, мова йде про можливе корупційне походження коштів, можливе ухилення від сплати податків, можливе заниження об'єкта оподаткування, можливе внесення в договір свідомо неправдивих даних, що може мати ознаки шахрайства.

"Це питання правоохоронних органів - з'ясувати походження коштів пані Олени Притули, виплачені з них належним чином податки. Ще один момент, який викликає сумніви - ринкова вартість квартири, заявлена у відкритих джерелах, становить близько півмільйона доларів США. Разом з тим, сама ціна покупки (у договорі) заявлена порядку близько 300 тисяч доларів США, що очевидно є нижче ринкової ціни. У цьому випадку виникає питання про відповідних визначеннях обсягу оподаткування прибутковим податком з громадян і збором у Пенсійний фонд", - заявив Пинзеник, нагадавши, що згідно із законом, при купівлі квартири повинні сплачуватися податки, зокрема, збір у Пенсійний фонд, який залежить від оціночної вартості нерухомості.

"Я думаю, що після того, як Сергій Анатолійович повернеться з Тбілісі, він пояснить громадськості окремі деталі, оскільки те, що він висвітлив на своїй сторінці у "Фейсбуці", напевно не задовольняє відповіді на всі питання", - цитує депутата Цензор.НЕТ.

Також, за словами Пинзеника, Лещенко повинен був би в декларації про доходи вказати доходи своєї цивільної дружини, якщо вони ведуть спільне господарство, незалежно від того, який статус мають їх відносини. "Наскільки я зрозумів з пояснень Сергія Анатолійовича, про такі відносини йде мова тільки в розрізі 2016 року. Остання декларація, яка подавалася народними депутатами, була за підсумками 2015 року", - зазначив нардеп.

За словами Пинзеника, Національне антикорупційне бюро має встановити, чи є у складі дій Лещенко яке-небудь правопорушення. "Тут може йтися як про адміністративне правопорушення, так і про правопорушення у фінансовій сфері. Але в гіршому випадку мова може йти про кримінальне правопорушення, і тоді це може предметом розслідування Національного антикорупційного бюро", - підкреслив депутат.

Вчора стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва.

У договорі ціна квартири Лещенка занижена на 2,2 млн і ні слова про гроші Топольської.

Проте раніше сам Лещенко на своїй сторінці в Facebook писав, що частину необхідної суми на квартиру йому дала його кохана Анастасія Топольская.