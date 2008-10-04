Сьогодні Ющенко їде на Хмельниччину та Буковину

4 жовтня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

У селі Пилявці Хмельницької області В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах, присвячених 360-річчю Пилявецької битви. У рамках поїздки Президент також ознайомиться з музейною експозицією пам`яті жертв Голодомору 1932–33 років, розташованою у смт Меджибіж Летичівського району.

У рамках поїздки до Чернівецької області, у Чернівцях Президент України буде присутнім на урочистих заходах, присвячених 600-літтю першої писемної згадки про це місто. Глава держави також вручить державні нагороди працівникам підприємств, установ та організацій Чернівців.