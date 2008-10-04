Луценко приведе «Самооборону» під крильце до Тимошенко?

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО допускає можливість блокування своєї політичної сили з Блоком Юлії Тимошенко у разі одночасного проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» .

«Коли йтиметься про суміщення президентської і парламентської виборчих кампаній, то «Самооборона», безперечно, блокуватиметься. Із тим політичним об’єднанням, яке близьке нам за ідеологічними установками і яке очолює яскравий кандидат у президенти. Швидше за все, йтиметься саме про Блок Юлії Тимошенко», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши разом з тим, що такою є його особиста думка, а остаточний вибір зробить політична сила.

При цьому він спростував повідомлення про те, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО нібито пообіцяла представникам “Народної самооборони” кожне десяте місце у передвиборному списку.

«Мені ця інформація невідома. Ми з нею на цю тему не спілкувалися, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО. - Настане час виборів - сядемо за стіл переговорів. Доти немає рації говорити про можливість об’єднання в один політичний блок, тим більше - про списки й квоти».

Міністр відзначив, що його позиції з принципових питань, в основному, збігаються з позиціями прем’єра.

«І ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО говорять про аморальність столичної влади. Так само, як і вона, я вважаю нечесною історію з Vanco. Так само, як і її, мене обурює нагородження КІВАЛОВА, КОЛЕСНІКОВА, ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Як і вона, я переконаний, що приватизацію слід провести прискореними темпами, тому що міліція безсила в боротьбі з корупцією, поки підпис чиновника коштує від 100 тисяч умовних одиниць», - уточнив він.

Розбіжність у позиціях Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА, за його словами, існує тільки в одному питанні.

«Я проти форсованого переходу на контрактну армію, - підкреслив керівник МВС. - Можливо, я не надто добре розуміюся на військових питаннях, зате твердо знаю: у внутрішніх військах перехід на контракт означатиме удар по безпеці на вулицях. Кожен четвертий патруль нині - це патруль ВВ».