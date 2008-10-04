Кучма вже чути не може базікання супротивників «латифундизму»

Світова продовольча криза дає шанс на динамічний розвиток українського агропромислового комплексу.

Таке переконання висловив колишній президент України Леонід КУЧМА у своїй статті “Чи нам ніщо не загрожує? З політичного щоденника” у газеті “Дзеркало тижня” . Для цього, на його думку, необхідно дозволити приватизацію сільгоспугідь, а також змінити схему дотування села.

«У нас є шанс із великою вигодою скористатися історичним випадком», - упевнений Л.КУЧМА.

При цьому він виступив з різкою критикою наявної практики підтримки агропромислового комплексу.

«Відтворюється суто радянська модель підтримки АПК. Селу просто дають гроші. Без системних реформ це - як мертвому припарка, - заявив екс-президент. - Ми це вже проходили. Колгоспи-радгоспи сиділи на голодному пайку, та й те, що отримували, перетворювалося там, грубо кажучи, на гній, який не доходив до полів».

На думку Л.КУЧМИ, для ефективного розвитку агропромислового комплексу абсолютною необхідністю є передача сільськогосподарських угідь у приватну власність.

«Вже не можу чути базікання наших супротивників «латифундизму», - відзначив він. - Ну чому, питається, концентрація земельних ділянок у руках ефективного власника — це погано? Хіба оренда землі, яка нині переважає, є кращою? Хто вкладатиме серйозні гроші не у свою землю?»

Крім того, на думку екс-президента, українське село потребує бюджетного фінансування, спрямованого на облаштування інфраструктури та поліпшення побуту сільського населення.

«Будувати там передусім потрібно не свинарники й гаражі, а щось для людей: житло і «соцкультпобут». Не столицю і обласні центри маємо накачувати бюджетними грошима. Мегаполіси можуть і повинні самі заробляти на свій розвиток», - констатував Л.КУЧМА.