Кучма вже чути не може базікання супротивників «латифундизму»
Будувати треба не свинарники...
Світова продовольча криза дає шанс на динамічний розвиток українського агропромислового комплексу.
Таке переконання висловив колишній президент України Леонід КУЧМА у своїй статті “Чи нам ніщо не загрожує? З політичного щоденника” у газеті “Дзеркало тижня” . Для цього, на його думку, необхідно дозволити приватизацію сільгоспугідь, а також змінити схему дотування села.
«У нас є шанс із великою вигодою скористатися історичним випадком», - упевнений Л.КУЧМА.
При цьому він виступив з різкою критикою наявної практики підтримки агропромислового комплексу.
«Відтворюється суто радянська модель підтримки АПК. Селу просто дають гроші. Без системних реформ це - як мертвому припарка, - заявив екс-президент. - Ми це вже проходили. Колгоспи-радгоспи сиділи на голодному пайку, та й те, що отримували, перетворювалося там, грубо кажучи, на гній, який не доходив до полів».
На думку Л.КУЧМИ, для ефективного розвитку агропромислового комплексу абсолютною необхідністю є передача сільськогосподарських угідь у приватну власність.
«Вже не можу чути базікання наших супротивників «латифундизму», - відзначив він. - Ну чому, питається, концентрація земельних ділянок у руках ефективного власника — це погано? Хіба оренда землі, яка нині переважає, є кращою? Хто вкладатиме серйозні гроші не у свою землю?»
Крім того, на думку екс-президента, українське село потребує бюджетного фінансування, спрямованого на облаштування інфраструктури та поліпшення побуту сільського населення.
«Будувати там передусім потрібно не свинарники й гаражі, а щось для людей: житло і «соцкультпобут». Не столицю і обласні центри маємо накачувати бюджетними грошима. Мегаполіси можуть і повинні самі заробляти на свій розвиток», - констатував Л.КУЧМА.