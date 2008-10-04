Ющенко ввів у дію рішення РНБО щодо Нафтогазу (розширена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року «Про хід виконання рішення РНБОУ від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і ситуації на ринку природного газу» і стану переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для українських споживачів».

Як повідомляє прес-служба Президента, контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони. Цей Указ набуває чинності з дня його публікації.

РНБОУ визнав роботу Кабінету міністрів України щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і ситуації на ринку природного газу» такою, що створює реальну загрозу національній безпеці держави.

Уряду доручено з метою термінового збалансування фінансових потоків «Нафтогазу» і гарантування надійного забезпечення потреб вітчизняних споживачів у природному газі в опалювальний сезон 2008-2009 років забезпечити в 2008 році додаткове надходження коштів на суму не менш як 9,1 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, Кабмін має забезпечити термінове доопрацювання і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збалансування фінансового плану «Нафтогазу».

Також Кабміну доручено забезпечити субвенції на суму 2,4 млрд. грн. місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення, які будуть вироблені, транспортовані та надані населенню в 2008 році. Різниця в тарифах виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання і водовідведення тарифам, які затверджувалися органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Уряд одержав завдання опрацювати питання і внести пропозиції про можливість забезпечення інтересів держави в діяльності акціонерних компаній, державна частка в статутному фонді яких перевищує 50%, у разі непроведення загальних зборів акціонерів, за ініціативою органу, уповноваженого представляти інтереси держави у зазначених акціонерних компаніях.

Також з 1 листопада 2008 р. встановлюється граничний рівень ціни на природний газ для суб`єктів господарювання, які працюють за принципом комбінованого виробництва теплової і електричної енергії (теплоцентралей) і виробляють теплову енергію для населення, у розмірі граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання.

Кабмін має вжити заходів щодо розстрочки до 2010 р. суми податкових зобов`язань НАК «Нафтогаз України», призначених до сплати в 2008 р.

Крім того, до 30 жовтня 2008 р. Кабмін має затвердити фінансові плани НАК «Нафтогаз України», його дочірніх підприємств на 2009 р. А також забезпечити недопущення відновлення «Нафтогазом», дочірніми компаніями «Укртрансгаз» і «Газ України», обласними підприємствами з газопостачання та газифікації газопостачання суб`єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, до повного погашення заборгованості за спожитий упродовж опалювального сезону 2007/2008 природний газ і послуг з його транспортування і постачання і надання ними підписки або банківської гарантії про оплату природного газу впродовж опалювального сезону 2008/2009.

Кабміну доручено передбачити в проекті Закону про Державний бюджет на 2009 рік, з урахуванням затвердженого фінансового плану «Нафтогазу» на 2009 рік, необхідні для виконання вказаного плану витрати на компенсацію «Нафтогазу» різниці в цінах закупівлі і реалізації імпортованого природного газу, або інші дієві заходи щодо подальшої стабілізації фінансового стану цієї компанії. А також доручено встановити нульову ставку рентної плати за транзит природного газу через територію України, видобуток природного газу і конденсату; спрямувати 100% суми збору за геологорозвідувальні роботи, який платиться підприємствами НАК «Нафтогаз України», компанії для виконання державного замовлення з приросту запасів нафти і газу.

Кабміну доручено надати НАК "Нафтогаз" та її дочірнім підприємствам в 2009 році відстрочення на 2009 рік сплати розстрочених у 2008 році сум податкових зобов`язань з ПДВ і податку на прибуток за І півріччя 2008 року.

Уряд має надати повну компенсацію різниці в ціні закупівлі природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання шляхом передбачення в спеціальному фонді Держбюджету програми, наповнювати яку буде цільова надбавка на вартість природного газу, що реалізується промисловим споживачам і суб`єктам господарювання, які працюють за принципом комбінованого виробництва теплової і електричної енергії (теплоцентралей) і виробляють теплову енергію для населення.

Міністерству палива і енергетики України доручено збільшити з 15 жовтня в 2008 р. розмір витрат НАК «Нафтогаз України», що додаються до ціни природного газу для підприємств бюджетної сфери, промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання, з 86,95 до 121 грн. без урахування ПДВ.

Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) рекомендується переглянути порядок формування і встановлення роздрібних цін на природний газ для населення шляхом затвердження з 15 жовтня 2008 року лише двох рівнів цін:

а) за умови, що природний газ використовується для приготування їжі та підігріву води і не використовується на опалювання, - 1326 грн. за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням сум ПДВ);

б) за умови, що природний газ використовується для опалювання, приготування їжі та підігріву води, - 516 грн. за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням сум ПДВ).

Також РНБО рекомендує підвищити з 15 жовтня 2008 року тарифи на транспортування природного газу магістральними газопроводами дочірньої компанії «Укртрансгаз» з 40,7 до 86 грн. за 1 тис. куб. метрів (без урахування ПДВ).

Також НКРЕ рекомендують встановити з 15 жовтня 2008 року тарифи на транспортування природного газу магістральними і розподільчими газопроводами на рівні, що забезпечує повне відшкодування закупівельної вартості імпортованого природного газу, який використано на технологічні потреби в 2008 році, і забезпечити подальший перегляд цих тарифів при зміні ціни імпортованого природного газу впродовж місяця.

Органам місцевого самоврядування рекомендується привести тарифи на комунальні послуги до економічно обгрунтованого рівня; забезпечити сплату суб`єктами господарювання, які виробляють теплову енергію, заборгованості за спожитий природний газ за вісім місяців 2008 року; надати банківську гарантію про забезпечення розрахунків суб`єктами господарювання, які виробляють теплову енергію, за природний газ, який буде спожитий ними до кінця 2008 року.

Стан виконання вказаних рішень має бути розглянуто на черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони України не пізніше 15 листопада 2008 року.

Проти цього рішення проголосувала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, утримався міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. На засіданні Ради були відсутні Микола МАЛОМУЖ і Володимир ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня ц.р., відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав гострій критиці невиконання урядом лютневого рішення РНБО щодо збалансування фінансового стану НАК «Нафтогаз України», а також ухвалення із запізненням фінансового плану компанії на поточний рік.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.