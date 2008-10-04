Ющенко підписав закон про державну підтримку книговидавничої справи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 521-VІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України, які стосуються державної підтримки книговидавничої справи.

Законом продовжено до 1 січня 2015 року дію пільг з оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість та податком на прибуток для видавництв, видавничих організацій та підприємств поліграфії (до ухвалення цього закону такі податкові пільги діяли до 1 січня 2009 року).

Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.