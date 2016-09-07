Російські військові агресивно перешкоджали діям корабля українських прикордонників - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Інцидент трапився у північно-західній частині виключної (морської) економічної зони України під час переходу КрМО "Поділля" через Каркінітську затоку та в подальшому з наближенням до Голіцинського і Одеського газових родовищ. "Бойові кораблі та літак ЗС РФ в порушення загальновизнаних принципів, норм та правил міжнародного права здійснювали небезпечні маневри чим перешкоджали законним діям прикордонного корабля", - зазначили в ДПСУ.

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Зокрема, російський бомбардувальник Су-24 на небезпечній висоті декілька разів здійснював обліт корабля "Поділля". "В районах незаконної діяльності анексованих РФ бурових платформ СКР "Сметливый" із наведеною на прикордонний корабель артилерійською установкою та СРЗК "Приазовье" ЧФ РФ здійснювали небезпечні маневрування, створюючи таким чином передумови до навігаційних подій", - повідомили прикордонники.

У ДПСУ зазначили, що корабель "Поділля" збирав доказову базу щодо фактів агресії, захоплення об'єктів і майна України з боку Росії. Окрім прикордонників, на судні перебували представники НАК "Нафтогаз України", ПАТ "ДАТ Чорноморнафтогаз", ДП "Науканафтогаз", Державної екологічної інспекції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.