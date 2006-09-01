Задля працевлаштування Яценюка, Пинзеника і Єханурова скликали нараду

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК не виключає, що екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, екс-міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК та екс-прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ будуть запрошені на роботу до Секретаріату Президента або РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РИБАЧУК сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Всі ці люди, які працювали в президентській команді, будуть продовжувати працювати у президентській команді на посадах в Секретаріаті Президента, або РНБО», - сказав О.РИБАЧУК. Він зазначив, що зараз відбудеться нарада в Секретаріаті з приводу працевлаштування президентської команди, яка не потрапила в уряд.

Глава Секретаріату підкреслив, що у ВР має бути сильна опозиція, а на Банковій – сильна команда економістів, яка буде стежити, щоб курс реформ Президента України Віктора ЮЩЕНКА впроваджувався у життя. Він наголосив, що В.ЮЩЕНКО дуже ретельно спостерігатиме за роботою економічного блоку уряду і в першу чергу це стосуватиметься формування бюджету країни на наступний рік.