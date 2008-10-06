Яценюк вирішив, що він - золота середина?

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК називає себе незалежним політиком в політичному конфлікті України, тобто таким, який не стоїть на жодній зі сторін – ані Президента, ані прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Евіані під час засідання робочої групи на тему «Чи буде Європейський Союз самодостатній з 27-ма чи більшою кількістю країн-членів» на Світовій політичній конференції, відповідаючи на запитання ведучого: «На чиїй ви стороні в українській політиці?».

А.ЯЦЕНЮК сказав, що Європа має багато прикладів ситуацій, які щодо України прийнято називати нестабільністю. Він навів приклад Бельгії, Франції, Угорщини та інших країн, які мали різні прояви політичної нестабільності, аби в Європі нинішню ситуацію в Україні не вважали винятковою.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що розкол в українському суспільстві - це, скоріше, розкол між політиками, які мають на меті досягти певних цілей перед виборами.

Також під час виступу він зазначив, що схвально ставиться до ідеї підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом. «Чудова назва договору, - сказав голова ВР, - але потрібні конкретні інструменти участі України в європейських органах, запровадження вільної торгівлі з Євросоюзом».

Крім того, голова Верховної Ради порушив питання необхідності пом’якшення візового режиму України з ЄС. Також, за його словами, Євросоюзу потрібні ефективні органи в багатьох сферах, зокрема, в енергетиці.

А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності зробити кроки, «щоб наблизити Україну до Європи». Водночас він сказав, що Україна має пройти довгий шлях, поки стане членом Євросоюзу.

За його словами, Євросоюз буде більш самодостатнім із 28, 29, 30 членами, ніж з 27 (Євросоюз налічує 27 країн-членів).