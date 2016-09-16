Порошенко: наступні місяці стануть для Заходу справжнім моментом істини

Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко, відкриваючи тринадцяту – щорічну зустріч Ялтинської Європейської Стратегії у Києві.

«Росія намагається «влізти в голову» західній цивілізації: євроскептицизм, антиамериканізм, ізоляціонізм руйнують систему координат Заходу. Сотні мільйонів доларів течуть на Захід на підтримку національного егоїзму та втоми від інтеграційних тенденцій, ненависті та нетерпимості. Я особисто знайомився з ґрунтовними працями кремлівських стратегів щодо реалізації наступних «екзитів», - зауважив Порошенко.

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За словами президента, внаслідок цього постала загроза побудови «альтернативної» Європи, сформованої на егоїзмі, популізмі та цинізмі

"Із виборами у ключових євростолицях можлива поява абсолютно нової Європи. Наступні місяці стануть для Заходу справжнім моментом істини", – заявив Порошенко.