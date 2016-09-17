США не визнають російські псевдовибори в окупованому Криму - Держдеп

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати не визнають легітимності і не будуть визнавати результатів російських думських виборів, запланованих на окупованому Росією Криму на 18 вересня. Наша позиція щодо Криму зрозуміла: півострів залишається невід'ємною частиною України", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі відзначили, що санкції у зв'язку з Кримом проти Росії залишаться, поки "Росія не поверне контроль над Кримом Україні".

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