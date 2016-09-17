США не визнають російські псевдовибори в окупованому Криму - Держдеп
США не збираються визнавати вибори в Державну думу Росії на території окупованого Криму.
Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.
"Сполучені Штати не визнають легітимності і не будуть визнавати результатів російських думських виборів, запланованих на окупованому Росією Криму на 18 вересня. Наша позиція щодо Криму зрозуміла: півострів залишається невід'ємною частиною України", - йдеться в повідомленні.
У Держдепі відзначили, що санкції у зв'язку з Кримом проти Росії залишаться, поки "Росія не поверне контроль над Кримом Україні".
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Раніше Клімкін заявив, що Україна може відкликати делегацію в ПАРЄ у разі визнання виборів у Криму.
Як повідомлялося раніше, 8 вересня Рада прийняла постанову, в якій закликала парламенти світу не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму.
Нагадаємо, вибори в Державну думу РФ відбудуться 18 вересня. У анексованому Криму в нижню палату російського парламенту будуть обрані чотири депутати (3 - в так званій "Республіці Крим", 1 - в Севастополі)