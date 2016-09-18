Холодницький розповів, як проходить тестування кандидатів в прокурори САП

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"У суботу проведено перший етап (тестування на знання законодавства) конкурсу на заняття посад прокурорів САП. Попередні результати наступні: з 370 допущених кандидатів на тестування з'явилися 311 осіб. 59 людей з різних причин на тестування не прийшли", - зазначив він.

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Холодницький зазначив, що ті, хто не з'явився на тестування, зможуть пройти цей етап в додатковий день після надання відповідної інформації про поважність причин неявки в основний день.

Він додав, що рейтингові дані про проходження тестування на знання законодавства можуть бути уточнені після перевірки дані будуть опубліковані на сайті ГПУ.

Наступний етап конкурсу на загальні здібності відбудеться 24 вересня.

Нагадаємо, 22 серпня по 5 вересня вівся прийом документів для участі у відкритому конкурсі на заміщення 22 вакантних посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).