У чверті комітетах Ради немає керівництва, це значно гальмує її роботу – Гринів

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Гринів заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

“На сьогоднішній день у нас є проблема з внутрішньою роботою парламенту”, - наголосив він.

За словами Гриніва, із 28 комітетів немає керівників у 7.

“Це одна четверта - без легітимного керівника”, - підкреслив він.

За словами Гриніва, із 422 народних депутатів 22 не входять складу жодного комітету, серед них - 10 депутатів від «БПП».

Гринів наголосив, що у зв'язку з цим, за деякими даними, 50% засідань комітетів не відбувається через відсутність кворуму.

Він наголосив на необхідності цього тижня вирішити питання щодо працевлаштування депутатів у комітетах, які не входять до жодного з них, та обрати керівництво тих комітетів, де його немає. За словами Гриніва, це дозволить покращити роботу Верховної Ради.

У відповідь голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що як тільки буде консенсус з даного питання, він одразу поставить це питання на розгляд парламенту, оскільки його не треба включати до порядку денного.

Він також підкреслив, що відсутність керівництва у комітетах та невходження депутатів до комітетів паралізує їх роботу.