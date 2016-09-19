У чверті комітетах Ради немає керівництва, це значно гальмує її роботу – Гринів
Роботу Верховної Ради гальмує відсутність керівництва в 7 комітетах і невходження до комітети 22 народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Гринів заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.
“На сьогоднішній день у нас є проблема з внутрішньою роботою парламенту”, - наголосив він.
За словами Гриніва, із 28 комітетів немає керівників у 7.
“Це одна четверта - без легітимного керівника”, - підкреслив він.
За словами Гриніва, із 422 народних депутатів 22 не входять складу жодного комітету, серед них - 10 депутатів від «БПП».
Гринів наголосив, що у зв'язку з цим, за деякими даними, 50% засідань комітетів не відбувається через відсутність кворуму.
Він наголосив на необхідності цього тижня вирішити питання щодо працевлаштування депутатів у комітетах, які не входять до жодного з них, та обрати керівництво тих комітетів, де його немає. За словами Гриніва, це дозволить покращити роботу Верховної Ради.
У відповідь голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що як тільки буде консенсус з даного питання, він одразу поставить це питання на розгляд парламенту, оскільки його не треба включати до порядку денного.
Він також підкреслив, що відсутність керівництва у комітетах та невходження депутатів до комітетів паралізує їх роботу.