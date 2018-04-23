Як Тимошенко виграла у Януковича на «Україні» і програла Ющенку на «Інтері»

У неділю світлий образ Юлії Володимирівни зіпсував телеканал «Інтер». Там були два інтерв`ю: спочатку Президента, потім – прем`єр-міністра. Від інтерв`ю з Ющенком теж залишився неприємний осад.

Безумовно, Борис Колесников, один з нових роботодавців Шустера, залишить Савіка без десерту за п`ятничний ефір, де виступили колишній і діючий прем`єри Віктор Янукович (особисто прийшов у студію) і Юлія Тимошенко (скористалася супутниковим зв`язком).Віктор Федорович на своєму донецькому каналі майже начисто програвав прем`єру.

Я не знаю, кому віддасть перевагу народ – простому донецькому хлопцю, якого рік тому, за його версією, вигнали з влади і не дали зберегти стабільність в країні, чи Лисичці-сестричці, яка скаржилася на погану економічну спадщину колишнього прем`єра і не втомлювалась повторювати: дострокових виборів не буде, врятуємо новорічне олів`є.

Дивно, чому новорічне олів`є Юлія Володимирівна хоче почати рятувати вже 7 грудня?

Савік Шустер, який непомітно, але в потрібний час зазвичай уміє уклинитися в розмову, якщо треба і перервати спікера, виконував роль статиста, коли говорила Тимошенко. Насправді нічого нового екс- і нинішнім прем`єрами в ефірі сказано не було. Але сама перестрілка, жвавість дискусії робила його цікавим.

У питанні прокоаліцію з регіонами Тимошенко вивернулася: голосувати ми можемо з ким завгодно, але створювати коаліцію – вибачте. Юлія Тимошенко перерахувала, кому вона зарплати, пенсії і стипендії піднімала, підготувала купу цитат з підписаного свого часу Віктором Януковичем Універсалк, тикаючи екс-прем`єрові то голосуванням фракції Регіонів щодо НАТО, то його підписом під пунктом про всесторонній розвиток української мови. І все б нічого – так, голосував, не відречешся, але чому Віктор Федорович не підготував собі виписочки щодо криз, винуватицею яких вважають Юлію Володимирівну першого прем`єрства, чому аналітики лідера опозиційного Кабміну не підготували яскраве і просте пояснення кроків Тимошенко, які вважаються помилковими? Або, скажімо, пригадати б, як її ж фракція БЮТ узяла і проголосувала за референдум, яким можна ввести двомовність і заборонити НАТО, і як фракція БЮТ Президента чи то посадити хотіла, чи то імпічмент оголосити. (Навіщо ж Юлія Володимирівна так з колишніми союзниками і всупереч своїм переконанням і гаслам?) Йому було б що сказати, але Віктор Федорович не знайшов нічого кращого, ніж заявити, що «ви, значить, красива, але ми ж не в ательє мод».

А ця тема для Юлії Володимирівни – це ж пісня! Ну і пішло-поїхало, а пригадайте, як ви, Вікторе Федоровичу, в страусиних туфлях до Європи приїхали, і скільки вони коштують, і навіщо ви страуса замордували. Віктору Федоровичу саме час поцікавитися, скільки Тимошенко треба убити перепелиць, щоб сплатити всього Луї Віттона (саме «перепелиним бізнесом», за версією одного з видань, займається чоловік прем`єрки). Але екс-прем`єр не знайшовся.

Мені цей ефір нагадав, як Юлія Тимошенко відразу після Помаранчевої революції приїхала в Донецьк і з`явилася в ефірі одного з каналів. Вона з`явилася у футболці «Шахтаря» і з червоним плюшевим серцем в подарунок студії. При цьому вона так прямо дивилася в очі, так стоїчно витримувала нападки глядачів, так дякувала донецьким власникам каналу за надану можливість виступити, що залишила у багатьох враження: а вона так нічого.... І на цей раз прем`єр, в чиїй посильній допомозі в розкручуванні інфляції ніхто не сумнівається, а в здатності вести економічну політику сумнівається багато хто, виглядала переконливішою за Віктора Федоровича.

Віктору Федоровичу краще треба готуватися...

Але, через день, в неділю, світлий образ Юлії Володимирівни зіпсував телеканал «Інтер». Там були два інтерв`ю: спочатку Президента, потім – прем`єр-міністра. Зізнатися, від інтерв`ю з Віктором Ющенком осад залишився неприємний.

Неозброєним оком було видно, як воно вилизане службами глави держави. Ведучий улесливо дивиться і ставить улесливі питання. Дає Президентові можливість покритикувати прем`єр-міністра. Слухає, що гроші на проведення виборів можна узяти з резервного фонду. (Журналіст люб`язно не уточнює у глави держави, згідно якої конституційної або іншої законодавчої норми це можна зробити). На запитання про руку Кремля Президент сказав, що всі ведучі політичні сили під час кризи їздили до Москви (є такі чутки, що представники БЮТ і Партії регіонів літали до Москви разом), але телеведучий мав би все-таки уточнити, які саме сили і коли їздили в Білокам`яну і чи була це спільна поїздка. Але телеглядачам залишили можливість обдумувати високий чи то натяк, чи то чутку.

Віктор Андрійович не виключив, що очолить партійний список своєї сили, і знову ж таки не послідувало ніяких запитань в тему: про долю ЄЦ, про три організації Руху, охочі приєднатися до його блоку, про те, чи бачився він у п`ятницю увечері з прем`єром, як про це нашептало одне видання. Що ж до ймовірності відставки прем`єра, то Віктор Андрійович заявив, що він – проти, це було б нелогічно, неправильно.

Закінчення інтерв`ю було душевним: «Все, спасибі, пане Президенте, за змістовну розмову».

І вам, пане ведучий, спасибі, ви дали сказати Президентові, все що він хотів сказати, і не запитали нічого з того, про що могли б запитати.

Інша справа - інтерв`ю Юлії Тимошенко. Розмову вона припинила сама – це в той момент, коли її запитали про те, чи бачиться вона з колишнім лідером СДПУ(о) Віктором Медведчуком. Юлія Тимошенко підхопилася, подякувала за бесіду і пішла.

У самому телеінтерв`ю Юлія Тимошенко повторила багато разів раніше озвучену тезу про те, що в той момент, коли «всі світові лідери об`єднують свої команди, коли рушаться банки, яким по двісті років, не можна оголошувати дострокові вибори».

На запитання про візит до Москви сказала, що підписала чудовий документ, який допоможе поступово піднімати ціну на газ, а не відразу. «І не треба говорити, що знову рука Кремля, нога Кремля – це в 21 столітті звучить вже несерйозно, є національний інтерес». На запитання-уточнення, чи говорила Юлія Володимирівна на політичні теми з російським керівництвом – практично не відповіла. Ну що ж. Прем`єр-міністр попрацювала у вихідні, але недільний ефір – це була явно гра в свої ворота.

Марина Лаптєва