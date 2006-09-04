Черновецький не відмовляється від мандата депутата, бо «так буде краще для киян»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ впевнений, що залишиться на своїй посаді, але не відмовляється від мандата народного депутата, «тому що так буде краще для киян»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, вийшовши із засідання фракції «Нашої України».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що прийшов послухати, що відбувається на засіданні фракції, і зрозуміти для себе, як буде діяти «Наша Україна».

Відповідаючи на запитання, чи прийняв він рішення залишитись на посаді мера, чи перейти на роботу у Верховну Раду, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що залишиться мером, як би того комусь хотілось або не хотілось.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні фракції це питання не обговорювалось. «Колегам зараз не до мене, тому що у них мільйон питань коаліційних», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, чому, будучи таким впевненим в тому, що він залишиться на посаді міського голови, він не відмовляється від депутатського мандата, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Тому, що я, як би мене хто не вмовляв, буду робити так, як я вважаю потрібним для киян», висловив думку, що все, що він робить, він робить для киян. “Тому що я в цьому «сєку» - розбираюсь», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він наголосив, що не має сьогодні статусу депутата, і продемонстрував присутнім журналістам своє єдине посвідчення – посвідчення міського голови Києва з підписом Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 29 серпня продовжила для Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом України до 1 грудня. «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (28 серпня - УНІАН) подав до ЦВК заяву з проханням продовжити термін реєстрації, а також надав додаткові документи, що свідчать про поважну причину для такого прохання, – ще не закінчилися судові розгляди за результатами виборів мера Києва», - сказав представник прес-служби ЦВК.

Відповідно до законодавства України, депутатську вакансію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до 1 грудня не може зайняти жоден із кандидатів у депутати, який іде відразу за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у списку виборчого блоку «Наша Україна».

У травні ЦВК вже продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом до 1 вересня на підставі його заяви.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір залишатися на посту Київського міського голови весь відведений законодавством термін - до 2011 року.