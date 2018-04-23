Українських політиків косить епідемія педикульозу

Вошивість першої трійки пропрезидентського блоку стала традицією: Стоян, Кінах, Луценко... Недалеко втекла і ПР: Богатирьова, Чорновіл... В «унікальній команді» БЮТ теж бувають дезертири...

Українські політики затіяли регулярні перевірки суспільства і один одного на вошивість. Ця малоприємна процедура спонукає поцікавитися, чому слуги народу вирішили, що саме їм надано право тестувати виборців таким принизливим чином, а не навпаки.

У країнах Західної Європи чиновники, які прокралися, не розпочинають депутатську кар`єру, а, як мінімум, йдуть у відставку. Політики відповідають за свої слова, і можуть добровільно залишити високий державний пост, якщо йдеться про принципові питання.

Ось тільки в Україні поки все поставлено з ніг на голову. Цікаво, навіщо Віктор Ющенко вирішив перед розпуском парламенту перевірити на вошивість фракцію НУ–НС, якщо поведінка персонажів з першої трійки його блоку вже стала традиційною. У парламенті четвертого скликання таким високопоставленим перебіжчиком став Олександр Стоян, тодішній лідер Федерації профспілок, у наступній Верховній Раді – Анатолій Кінах, багаторічний президент УСПП, який недовго числився в союзниках Ющенка. Обидва займали другі місця у виборчому списку і успішно інкорпорувалися в ряди Партії регіонів. Останній завершений експеримент щодо створення пропрезидентського блоку взагалі можна назвати провальним. Перший номер НУ–НС Юрій Луценко з Президентом розплювався, інакше і не скажеш, четвертий і п`ятий – Анатолій Гриценко і Микола Катеринчук – також перестали відчувати пієтет до глави держави. До цих пір залишається загадкою, чи опиниться у складі четвертої редакції проющенківського блоку Арсеній Яценюк.

До речі, міністр внутрішніх справ розвиває переважно один, політичний, вектор активності. Зовсім недавно Юрій Віталійович «прикладав» свого попередника і колишнього колегу по СПУ Василя Цушка, а сьогодні вже сам віддає перевагу політичним діям, а не організації хай малопомітної, але ефективної роботи МВС. Важко уявити, щоб Ніколя Саркозі при своєму перебуванні міністром внутрішніх справ розмазував Жака Ширака, а не боровся з безладами на вулицях французьких міст. Напевно, у кожного лише різні методи завоювання політичного авторитету.

Недалеко «за вошивістю» цього разу втекла і Партія регіонів, що втратила другий і третій номери свого торішнього списку. І Раїса Богатирьова, і Тарас Чорновіл залишили ряди «регіоналів» зі скандалами з продовженням. Якщо політичне майбутнє Раїси Василівни відтепер пов`язане не тільки з Рінатом Ахметовим, але і Віктором Ющенком, то Чорновіл-молодший збирається піти з великої політики чи не назавжди. Втім, віддамо належне Віктору Януковичу: він не любить займатися публічним моралізуванням, віддаючи перевагу іншим методам роботи з однопартійцями. Оголошення дострокових виборів Віктор Федорович зустрів з помітним емоційним підйомом: вони можуть дозволити йому повернутися у владу всупереч не складеному іспиту на ефективність роботи в опозиції.

Монолітність верхівки БЮТ вже давно стала предметом пересудів і легкої заздрості в політикумі. Дійсно, перші п`ятірки блоку жодного разу не радували опонентів розбродом і хитанням в їх рядах. Але і в «унікальній команді» Юлії Тимошенко бувають політичні дезертири. Звичайно, можна списати їх появу на масштабність «серцевого» успіху на виборах, та й сама лідер блоку не звертає уваги на нюанси. Леді Ю відрізняється цікавою манерою поведінки. Події останніх півтора місяця переконливо довели, що немає політичного кульбіту, який не здатна виконати Тимошенко ради збереження прем`єрського портфеля. Вона припускається помилки, небезпечної навіть для політика з її високим рейтингом: не можна постійно тримати народ за біомасу, це може закінчитися рейтинговим обвалом. Словесна еквілібристика прем`єра добре звучить в публічних дискусіях, але при щонайменшому неупередженому аналізі назовні вилазить немало нестиковок. Наприклад, тільки самовпевнений політик міг дозволити говорити в нинішніх умовах про перемогу уряду над інфляцією через тиждень після заяви Нацбанку, який констатував, що інфляція-2008 буде вища за торішню.

Конфлікт навколо старту дострокових виборів і зовсім ризикує поховати судову систему країни. Президентська команда наполягає на своєму, при цьому відважно видаючи укази щодо незручних суддів і цілих судів. Бютівці використовують чисельну перевагу для блокування всіх інстанцій, здатних дати старт достроковим виборам. Енергія, з якою «сердечники» цього року опираються переобранню парламенту, практично рівна тій, з якою в 2007-му БЮТ наполягав на проведенні дострокових виборів. Хто після цього повірить, що "точка зрения не определяеться местом сидения"?

На жаль, доводиться констатувати, що перевірку на вошивість витримують далеко не всі українські політики. Лідери країни практично поголовно страждають політичним педикульозом, викликаним неохайністю дій і рішень. Напевно, це загальнонаціональна проблема, раз біля державного штурвалу незмінно опиняються люди подібного складу. Гірше інше – для «позбавлення від вошей» співвітчизників вони намагаються – в переносному, безумовно, сенсі – загнати їх в газові камери. Україна важко хвора на неадекватність дій політичної еліти, це вже не політичний педикульоз, а справжня хвороба Паркінсона, яка в сучасних умовах загрожує украй неприємними наслідками.

Євген Магда