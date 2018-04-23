Українських політиків косить епідемія педикульозу
Вошивість першої трійки пропрезидентського блоку стала традицією: Стоян, Кінах, Луценко. Недалеко втекла і ПР: Богатирьова, Чорновіл. В «унікальній команді» БЮТ теж бувають дезертири...
Вошивість першої трійки пропрезидентського блоку стала традицією: Стоян, Кінах, Луценко... Недалеко втекла і ПР: Богатирьова, Чорновіл... В «унікальній команді» БЮТ теж бувають дезертири...
Українські політики затіяли регулярні перевірки суспільства і один одного на вошивість. Ця малоприємна процедура спонукає поцікавитися, чому слуги народу вирішили, що саме їм надано право тестувати виборців таким принизливим чином, а не навпаки.
У країнах Західної Європи чиновники, які прокралися, не розпочинають депутатську кар`єру, а, як мінімум, йдуть у відставку. Політики відповідають за свої слова, і можуть добровільно залишити високий державний пост, якщо йдеться про принципові питання.
|Кінах, Ющенко
|Кінах, Янукович
До речі, міністр внутрішніх справ розвиває переважно один, політичний, вектор активності. Зовсім недавно Юрій Віталійович «прикладав» свого попередника і колишнього колегу по СПУ Василя Цушка, а сьогодні вже сам віддає перевагу політичним діям, а не організації хай малопомітної, але ефективної роботи МВС. Важко уявити, щоб Ніколя Саркозі при своєму перебуванні міністром внутрішніх справ розмазував Жака Ширака, а не боровся з безладами на вулицях французьких міст. Напевно, у кожного лише різні методи завоювання політичного авторитету.
|Чорновіл, Богатирьова, Янукович
Монолітність верхівки БЮТ вже давно стала предметом пересудів і легкої заздрості в політикумі. Дійсно, перші п`ятірки блоку жодного разу не радували опонентів розбродом і хитанням в їх рядах. Але і в «унікальній команді» Юлії Тимошенко бувають політичні дезертири. Звичайно, можна списати їх появу на масштабність «серцевого» успіху на виборах, та й сама лідер блоку не звертає уваги на нюанси. Леді Ю відрізняється цікавою манерою поведінки. Події останніх півтора місяця переконливо довели, що немає політичного кульбіту, який не здатна виконати Тимошенко ради збереження прем`єрського портфеля. Вона припускається помилки, небезпечної навіть для політика з її високим рейтингом: не можна постійно тримати народ за біомасу, це може закінчитися рейтинговим обвалом. Словесна еквілібристика прем`єра добре звучить в публічних дискусіях, але при щонайменшому неупередженому аналізі назовні вилазить немало нестиковок. Наприклад, тільки самовпевнений політик міг дозволити говорити в нинішніх умовах про перемогу уряду над інфляцією через тиждень після заяви Нацбанку, який констатував, що інфляція-2008 буде вища за торішню.
|Юлія Тимошенко
На жаль, доводиться констатувати, що перевірку на вошивість витримують далеко не всі українські політики. Лідери країни практично поголовно страждають політичним педикульозом, викликаним неохайністю дій і рішень. Напевно, це загальнонаціональна проблема, раз біля державного штурвалу незмінно опиняються люди подібного складу. Гірше інше – для «позбавлення від вошей» співвітчизників вони намагаються – в переносному, безумовно, сенсі – загнати їх в газові камери. Україна важко хвора на неадекватність дій політичної еліти, це вже не політичний педикульоз, а справжня хвороба Паркінсона, яка в сучасних умовах загрожує украй неприємними наслідками.
Євген Магда