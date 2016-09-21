Новий бюджет покликаний зберегти централізацію влади - Скоцик
Аналіз проекту бюджету на 2017 рік представлений у парламенті дозволяє зробити припущення, що головний фінансовий інструмент використають для контролю за місцевими радами.
Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, коментуючи проект бюджету на 2017 рік.
“Що одразу впадає в очі це збільшення майже вдвічі фінансування обласних державних адміністрацій, а також те, що практично не змінилася податкова база для наповнення бюджетів місцевих громад. Таким чином, йдеться більше про бюджет “централізації”, ніж про бюджет “децентралізації”. Така бюджетно-фінансова політика покликана зберегти контроль центральної влади за місцевим самоврядуванням”, - переконаний Віталій Скоцик.
Політик наголосив на тому, що у більшості розвинених країн від 40 до 70 % податків залишаються і розподіляються на місцях.
“В Україні протилежна ситуація. Поки немає фінансової незалежності місцевих громад, годі очікувати суттєвих змін у якості життя населення. Без грошей не буде покращувати медичне обслуговування, не буде грошей на освіту, дороги і реформи. Внесення “подачок” у вигляді різного роду субвенцій щороку — це всього лиш натяк для місцевого самоврядування бути покірним”, - зазначив Віталій Скоцик.
Голова Аграрної партії України наголосив, що децентралізація повинна відбуватися разом з податковою та бюджетною реформою.
“Почати необхідно з принципу, коли більшість коштів залишається на місцях, бо саме місцеве самоврядування є найближчим до людей і покликане вирішувати більшість господарських проблем. Цьогорічний бюджет, на жаль, підтверджує принцип, коли кошти дають у першу чергу тим, кого контролює президент і уряд”, - сказав Віталій Скоцик.