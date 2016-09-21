Новий бюджет покликаний зберегти централізацію влади - Скоцик

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, коментуючи проект бюджету на 2017 рік.

“Що одразу впадає в очі це збільшення майже вдвічі фінансування обласних державних адміністрацій, а також те, що практично не змінилася податкова база для наповнення бюджетів місцевих громад. Таким чином, йдеться більше про бюджет “централізації”, ніж про бюджет “децентралізації”. Така бюджетно-фінансова політика покликана зберегти контроль центральної влади за місцевим самоврядуванням”, - переконаний Віталій Скоцик.

Політик наголосив на тому, що у більшості розвинених країн від 40 до 70 % податків залишаються і розподіляються на місцях.

“В Україні протилежна ситуація. Поки немає фінансової незалежності місцевих громад, годі очікувати суттєвих змін у якості життя населення. Без грошей не буде покращувати медичне обслуговування, не буде грошей на освіту, дороги і реформи. Внесення “подачок” у вигляді різного роду субвенцій щороку — це всього лиш натяк для місцевого самоврядування бути покірним”, - зазначив Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії України наголосив, що децентралізація повинна відбуватися разом з податковою та бюджетною реформою.

“Почати необхідно з принципу, коли більшість коштів залишається на місцях, бо саме місцеве самоврядування є найближчим до людей і покликане вирішувати більшість господарських проблем. Цьогорічний бюджет, на жаль, підтверджує принцип, коли кошти дають у першу чергу тим, кого контролює президент і уряд”, - сказав Віталій Скоцик.