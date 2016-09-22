Між нардепами Парасюком та Вілкулом сталася бійка (відео)

Неодноразові словесні перепалки між парламентаріями виникли ще під час ефіру. Після програми Парасюк намагався прорватися до приміщення, де знаходився Вілкул, зав'язалася бійка, яку розбороняла охорона, повідомляє 112 Україна.

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Кажучи про ситуацію на сході України та події на Майдані в ефірі телеканалу Парасюк просив Вілкула "добирати слова". Останній, своєю чергою, натякнув, що його колега "слаборозвинений імбеціл з освітою у 8 класів".

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Пізніше Парасюк заблокував автомобіль охорони Вілкула і влаштував перепалку на стоянці.

Так, Парасюк влаштував словесну перепалку з водієм автомобіля Вілкула на парковці. Також він заявив, що має намір забрати автомобіль на потреби АТО.

"Чия машина? Вілкула? Це вам подарунок від Парасюка за Україну, за Донбас, тобі пофіг та машина, ти собі таких сто купиш", - заявив Парасюк.

Парасюк пошкодив машину Вілкула, намагаючись виламати двері його транспортного засобу, а також видряпавши "повідомлення" на капоті авто.

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"Товариш Вілкул безпосередньо в прямому ефірі ображав мене та моїх побратимів. Його охоронець напав не мене. Сталася сутичка. Приїхали мої побратими, зловили машину Вілкула. Ми зараз напевно на ній лишимо багато повідомлень", - прокоментував Парасюк.

"Це людина, з якою немає про що дискутувати, безпосередньо агент Кремля, який привів країну до війни, до того, що в нас люди гинуть, що в нас немає нічого доброго. Ця машина куплена за вкрадені ним гроші у Кривому Розі, а можливо коли він був головою адміністрації чи на посаді депутата. Жодна здорова людина не захоче їздити на цій проклятій машині. Вілкула треба ліквідувати, депортувати, щоб його сліду не лишилось і його діянь тут не було. Якщо замість мозку у людини вата, він до кінця життя буде ватою? Я його попереджав. Я на особистості перший не переходив. Можливо я комусь не подобаюсь, але я не дам можливості ображати честь і гідність себе, побратимів і держави", - заявив Парасюк.