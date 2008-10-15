Ющенко каже, що трюки Тимошенко його не зупинять

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться “незалежно від трюків, які веде прем`єр-міністр та її політична сила».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Запоріжжі.

Президент висловив переконання, що найближчим часом буде знайдено рішення щодо фінансування виборчої кампанії, яке досі не підкріплено необхідними кроками.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що блокування роботи судів засвідчило значний вплив однієї політичної сили на роботу судової системи та ще раз підтвердило нагальність її реформування. Загалом Президент оцінив дії БЮТ у парламенті та судах як «політичне рейдерство і злочинні дії проти демократії». Він окремо нагадав, що розглядати позови щодо конституційності Указу про розпуск ВР може лише Конституційний Суд України. «Але до Конституційного Суду ніхто не звертається, тому що розуміють, яку відповідь отримають», - додав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави ще раз нагадав про політичні обставини, що створили правові підстави для призначення позачергових виборів. При цьому він наголосив: політичні сили ВР самі змоделювали цю ситуацію, показавши власну неспроможність або небажання результативно провести переговори щодо створення коаліції. Відтак, переконаний Президент, призначення дострокових виборів було питанням не доцільності, а законності, адже йдеться про «єдиний спосіб» нормалізації ситуації у ВР, формування внаслідок виборів ефективно працюючих парламенту та уряду, в чому, безумовно, зацікавлений глава держави.

«Я не зійду як Президент з процесу забезпечення дострокових виборів», – наголосив В.ЮЩЕНКО, закликавши «зняти ілюзію щодо того, відбудуться ці вибори чи ні».