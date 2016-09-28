Україна стала дороговказом демократичних цінностей - президент Ізраїлю
Президент Держави Ізраїль Реувен Рівлін заявляє, що Україна стала дороговказом демократичних цінностей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рівлін сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
"Україна в останній час переживає великі зміни, стаючи дороговказом демократичних цінностей. Це також цінності, які ведуть демократичну країну Ізраїль", - заявив Рівлін.
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Президент Ізраїльської держави назвав свій візит в Україну важливою можливістю для зміцнення зв'язків між людьми обох країн.
Також Рівлін високо оцінив дії української влади у проведенні реформ в енергетичному секторі та державній службі.
"Ці реформи демонструють, що демократичні прагнення українських громадян заслуговують на міжнародне визнання", - заявив ізраїльський президент.
Він висловив сподівання, що відносини між країнами будуть зміцнюватися.
"Ми сподіваємося, що зв'язки між Ізраїлем та Україною вийдуть за рамки минулого, і що у майбутньому наші спільні цінності зроблять нас ближчими", - наголосив Рівлін.