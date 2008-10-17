Проблемна ліквідація Окружного адмінсуду: вижив, чи ні? (документи)

З указами Віктора Ющенка про відновлення та подальшу ліквідацію Окружного адмінсуду Києва вийшла цікава колізія. Як витікає з тексту документів, розміщених на офіційному сайті голови держави, указ про ліквідацію скандально відомого суду за номером 941/2008, нібито (принаймні так мало би бути за логікою) з’явився після указу номер 940/2008, яким Президент скасував своє попереднє розпорядження про розпуск Окружного адмінсуду.

Але водночас указ № 941 датований 16-м жовтня, хоча на указі №940 стоїть дата...17 жовтня.

Наводимо документи, оприлюднені на офіційному сайті Президента України: