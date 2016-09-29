ГПУ та СБУ просять перевірити можливу причетність шахти "Покровське" до фінансування "ДНР"

Про це він повідомив у своєму блозі.

"Не буду уточнювати, хто саме з місцевих поділився інформацією, тому що це дуже небезпечно. Але знайшов підтвердження цих даних і в ЗМІ. Отже, з великою часткою ймовірності кошти сепаратистам люб'язно надає Шахтоуправління "Покровське", яке знаходиться в підконтрольному ВСУ Красноармійську. А ось головний офіс групи "Донецьксталь", якій належить шахта, базується в окупованому Донецьку", - повідомив нардеп.

"Згідно держреєстру, володіє шахтою бізнесмен з Кіпру Дінос Паспалидес, "чесне" ім'я якого, до речі, фігурує в скандальних Панамських документах. Але, очевидно, не всі шахтарські гроші ховаються в офшорах. Частина з них все ж доходить до України. Точніше - долітає. У вигляді снарядів", - зазначив Береза.

"Групу "Донецьксталь" контролює людина з оточення Януковича - російський олігарх Віктор Нусенкіс. В січні 2015 року слідчі СБУ в Запорізькій області запідозрили його у фінансуванні терористичної "ДНР". Було порушено кримінальне провадження № 22015080000000007 за ч. 2 ст. 258-5 КК України за фактом фінансування тероризму за попередньою змовою групою невстановлених посадових осіб холдингу компаній Групи "Донецьксталь", в яку входять ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", ПРАТ "Макіївкокс", ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" та інші філії. На деяке майно було накладено арешт, про що свідчить постанова Апеляційного суду Запорізької області", - підкреслив нардеп.

У суді було встановлено, що окремими посадовими особами зазначених підприємств та іншими невстановленими особами, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації "Донецька Народна Республіка" через Бердянський морський торговельний порт (Запорізька область) переміщено за межі України з подальшою реалізацією близько 37 000 тонн. коксохімічної продукції (кокс ливарний, коксовий горішок) на суму 100 млн. грн.

"Схема цинічна і нахабна. Але яким же було моє здивування, коли я дізнався, що кричуще справу зам'яли ще у вересні 2015-го. Чому, хто і на якій підставі? Хочу запитати Генпрокурора Юрія Луценка та голову СБУ Грицака. Вимагаю перевірити наведені факти, а також можливу причетність ШУ "Покровське" до фінансування терористів. Зокрема, посадових осіб підприємства президента ПРАТ Байсарова Леоніда Володимировича, директора - Головка Юрія Івановича та головного інженера - Янжула Олексія Сергійовича", - резюмував Береза.