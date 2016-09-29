Вбивство Шеремета: Нацполіція звернулася до Німеччини за допомогою в розслідуванні

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Нацполіцію.

"Ми підготували лист до ФБР з проханням прискорити проведення експертиз і надання результатів", - сказали в Нацполіції.

Крім того, в поліції повідомили, що звернулися до Німеччини з проханням надати допомогу в розслідуванні вбивства Шеремета.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.