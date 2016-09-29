Порошенко: c Бабиним Яром можна порівняти хіба що Аушвіц

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на жалобній церемонії із вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

«Події, які ми сьогодні скорботно згадуємо, належать одразу до кількох великих книг: історії України, історії Другої світової та історії єврейського народу», - заявив Порошенко.

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«Бабин Яр – це братська могила невинних мирних людей різних національностей: євреїв, українців, росіян, ромів та багатьох інших», - додав президент.

«Всі ми чітко розуміємо, що Бабин Яр – це одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, про цю безпрецедентну в історії людства катастрофу, про спробу фізично знищити весь народ із корінням, заглибленим в Біблію. У цьому сенсі з Бабиним Яром співмірний хіба що Аушвіц», - зауважив глава держави.