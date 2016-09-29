Порошенко звільнив двох суддів за порушення присяги

Як повідомили у прес-службі глави держави, подання про звільнення цих суддів внесла Вища рада юстиції.

«Встановлено, що суддя Волокітіна у січні 2014 року при розгляді справи проти учасника Революції Гідності та обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою умисно допустила порушення закону, що викликає сумніви у її об’єктивності, неупередженості та сумлінності виконання своїх обов’язків, принижує авторитет судової влади і є порушенням присяги», - йдеться у повідомленні.

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Вища рада юстиції також встановила, що суддя Матяш при розгляді низки цивільних справ у 2012-2013 роках ухвалила упередженні та незаконні судові рішення, що призвело до неправомірного відчуження майна, зокрема, яке належало державі.

Крім того, повідомили у прес-службі, президент звільнив 6 суддів у Донецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях, містах Києві та Севастополі у зв’язку із закінченням строку їх повноважень та поданням заяв про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.