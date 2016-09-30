У Новій Зеландії прокоментували звіт міжнародних слідчих щодо катастрофи MH17

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Нової Зеландії.

Глава МЗС Нової Зеландії висловив подяку за ретельну роботу у незалежному розслідуванні справи катастрофи малайзійського літака, відзначивши, що це важливий крок на шляху у притягненні винних до відповідальності.

Він нагадав, що катастрофа MH17 призвела до загибелі 298 осіб, серед яких були один громадянин Нової Зеландії та один резидент цієї країни. "Ми, як і раніше, налаштовані притягнути до відповідальності за цей трагічний інцидент", - заявив Маккаллі.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що звіт міжнародної Спільної слідчої групи заснований на старанному, неупередженому та ретельному розслідуванні, яке порушує деякі дуже серйозні питання.

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"Представлення проміжних результатів Спільною слідчою групою є важливим кроком на шляху до відповідальності. Нова Зеландія продовжує наполегливо закликати усі країни повною мірою взаємодіяти з цим розслідуванням, як того вимагає резолюція 2166 Ради безпеки ООН", - наголосив Маккаллі.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий із підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.