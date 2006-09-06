Суд наклав арешт на квартири та іномарку Бориса Пенчука

Київський районний суд Донецька виніс ухвалу про арешт майна автора книги "Донецька мафія", колишнього власника донецького торгового центру "Білий лебідь" Бориса ПЕНЧУКА.

Як повідомляє газета "Факты", судова ухвала прийнята за позовом редактора донецького регіонального тижневика «Криминал-Экспресс» Олександра КУЧИНСЬКОГО, який звинуватив авторів книги в плагіаті.

За інформацією видання, суд наклав арешт на дві квартири в центрі міста та іномарку, котрі належать Б.ПЕНЧУКУ.

Позивач оцінив (а суд задовольнив) завдану йому матеріальну і моральну шкоду на загальну суму 260 тис. грн.

Пояснюючи "Фактам" свої претензії автору "Донецької мафії", О.КУЧИНСЬКИЙ сказав, що він не давав укладачеві книги дозволу на передрук витягів (а це цілі розділи) зі своїх книжок «Хроніка донецького бандитизму», що вийшла в грудні 2002 року, а також «Антологія вбивства на замовлення», виданою ще в 90-х роках. Утім, стверджує він, у «Донецькій мафії» міститься передрук з його книжок, що містять навіть фактологічні і граматичні помилки, допущені О.КУЧИНСЬКИМ у своїх книжках.

Крім цього, інформує газета, позов до Б.ПЕНЧУКА має намір пред`явити народний депутат Борис КОЛЕСНИКОВ, який називає факти, викладені в «Донецькій мафії», наклепом.