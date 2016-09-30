В НАБУ заявляють про відсутність підстав для перегляду підслідності злочинів

Як наголошується у заяві Бюро, оприлюдненій на його сайті, ідея ревізувати Кримінальний процесуальний кодекс України в частинні надання генеральному прокурору права визначати підслідність злочинів «знизить ефективність боротьби з корупцією та може зашкодити міжнародному іміджу України».

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В НАБУ зауважують, що чинне законодавство чітко обумовлює, які правопорушення має розслідувати Бюро. «Запропоновані ймовірні зміни до КПК України, висвітлені в засобах масової інформації з посиланням на генерального прокурора, замість злагодженої роботи правоохоронних органів із викриття фактів корупції, можуть призвести до хаосу», - переконані у відомстві.

Там пояснили, що зараз, якщо оперативні підрозділи будь-якого правоохоронного органу виявляють ознаки правопорушення, вони зобов’язані направити відповідні матеріали до того правоохоронного органу, до якого за підслідністю (відповідно до ст. 216 КПК) належить скоєний злочин. «Відмова від цього чіткого правила на користь декларованої ідеї дозволить оперативним підрозділам всіх правоохоронних органів (ГПУ, Національної поліції, Державної фіскальної служби, СБУ) направляти матеріали щодо задокументованих злочинів, розслідування яких відносяться до компетенції НАБУ, на власний розсуд, залежно від взаємин з певними слідчими підрозділами, нехтуючи вимогами підслідності», - переконані в НАБУ.

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Як зауважив директор Бюро Артем Ситник, «це призведе до того, що правоохоронні органи замість того, щоб робити свою справу, будуть займатися тим, що активно реєструватимуть кримінальні провадження щодо міністрів та губернаторів (що є підслідністю НАБУ) заради піару».

У відомстві наголошують, що такий підхід підриває базові засади функціонування Бюро, однією з яких є його незалежність.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував змінити законодавство, щоб припинити суперечки про підслідність тих чи інших справ. «У країні настільки багато злочинності, що віддавати виключне право (боротися) з високопоставленою злочинністю одному невеликому правоохоронному органу неефективно. Ми ні на йоту не зменшуємо повноважень НАБУ і САП. Якщо на такі само посадові особи виходять поліція, фіскали, СБУ, прокурори, то ці справи за рішенням генпрокурора можуть залишатися у цих органах. При цьому НАБУ як мала, так і матиме право будь-яку з цих справ витребувати до себе», - сказав він на прес-конференції.

За словами Луценка, нинішні дебати, хто має розслідувати ту чи іншу справу, йдуть на користь лише адвокатам корупціонерів. Тому потрібні деякі уточнення в закон, щоб полегшити «облави на злочинний світ».

Як повідомлялося, НАБУ неодноразово звинувачувало ГПУ у зазіханні на підслідність корупційних злочинів, скоєних високопосадовцями.