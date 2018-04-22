Чи відбудуться вибори 14 грудня?

Учора Президент Віктор Ющенко оголосив про перенесення дати дострокових виборів з 7 грудня на 14 грудня 2008 року. Щоправда, в самих указах Президента немає про нову дату виборів(дивіться указ № 952 та указ № 951). Чи відбудуться все ж таки вибори 14 грудня? Чи вигідне Ющенкові зволікання? Яким чином проведенню дострокових виборів протидіятиме Юлія Тимошенко? На запитання УНІАН відповідають українські політологи.

Вадим Карасьов:

ЕФЕКТИВНО БЛОКУВАТИ ВИБОРИ ТИМОШЕНКО МОЖЕ, ЛИШЕ УТВОРИВШИ КОАЛІЦІЮ З ПР

На дострокову виборчу кампанію відводиться 60-денний термін, то, скоріш за все, вибори відбудуться 21 грудня, бо до 14-го навряд чи буде така готовність.

Вибори відбудуться – урешті-решт депутати можуть зібратися в залі й проголосувати за зміни до бюджету щодо фінансування кампанії.

Сьогодні ні блокування трибуни, ні блокування судів не є ефективним інструментарієм, який би завадив достроковим виборам. Єдиний ефективний інструмент блокування виборів з боку Юлії Тимошенко – це (даруйте за гру слів) блокування не трибуни і судів, а блокування з Партією регіонів. Якщо їй вдасться знову перевербувати ПР і сформувати з нею якесь ситуативне або реальне юридичне утворення, тоді вибори для “Регіонів” будуть непотрібні й можна справді зірвати виборчий процес. Інструменти у вигляді блокування трибуни чи юридичного оспорювання виборів на сьогодні вже вичерпані.

Зволікання з виборами Президентові не вигідне. Якщо затягнути до 28 грудня, то можна зірвати явку й вибори будуть нелегітимними. І цим аргументом може скористатися Тимошенко, яка попереджала, що вибори, мовляв, нікому не потрібні, що це авантюра, злочин, і на цьому тлі буде очевидна її правота. Програють у цій ситуації і Партія регіонів, і Віктор Ющенко як Президент, що видав указ про дострокові вибори.

Якщо вибори відкладуть аж на лютий чи на кінець січня, то тут теж виграє Тимошенко. По-перше, вона може підготувати до виборів декілька політичних сил-сателітів, аби у ВР сформувати більшість на основі БЮТ чи піти в опозицію й наполягати на тому, щоб уже на початку 2009 року були проведені одночасні дострокові парламентські та президентські вибори.

Чутки про те, що Президент начебто чекає, що вибори будуть визнані недійсними і тоді він стане єдиною легітимною владою, – це все міфологія. Вона не має нічого спільного з реальними втратами, які може мати Президент у разі затягування виборів.

Дмитро Видрін, колишній депутат від БЮТ:

ТИМОШЕНКО ХОВАТИМЕ ГРОШІ ВІД ЮЩЕНКА ПО ВСІХ ТУМБОЧКАХ

Я давав свої власні прогнози, і мені незручно від них відмовлятися. Десь рік тому я казав, що будуть дострокові вибори. Я казав, що вони будуть у грудні, і саме 21 грудня. Чому 21-го? Бо це досить містична дата. А наша влада й особисто Президент люблять усілякі окультні, містичні дати, отже, велика ймовірність, що вибори відбудуться саме 21 грудня.

Затягування виборів зараз невигідно ні Ющенку, ні суспільству. Бо вибори мають дати перше і головне – сформувати політичну структуру, яка візьме відповідальність за наслідки кризи в Україні. Зараз уряд фактично відпихає від себе цю відповідальність. Пропозиція Тимошенко зробити мультипартійну коаліцію – це приховане відштовхування відповідальності від уряду. Нам зараз потрібна політична сила, яка скаже: я беру на себе повну відповідальність. Якщо я впораюся з цим – у мене буде шанс залишитися на наступну каденцію. Якщо не впораюся іду в політичне небуття. Така політична сила може народитися тільки через вибори.

Юлія Володимирівна – жінка. Вона знає найкращий спосіб зробити так, щоб чоловік не пішов до ресторану чи до коханки, – сховати гроші в тумбочці. Тому вона ховатиме гроші по всіх “тумбочках”, які називаються “резервний фонд”, “українське казначейство” та ін. Це буде головний спосіб відкласти вибори.

Андрій Єрмолаєв:

ГОЛОВНЕ ДЛЯ ТИМОШЕНКО – ОТОТОЖНИТИ КРИЗОВІ ПРОЦЕСИ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРЕЗИДЕНТА

Шанс на проведення виборів 14 грудня є, але є також серйозні ризики. Якщо попередній указ був менш прорахований і менш продуманий з точки зору політичних передумов і правових ризиків, то цей указ має більше можливостей на правову реалізацію, і головним ризиком тут залишається лише деструкція з боку опонентів Президента. Головним ризиком зараз є протестна діяльність БЮТ. Якщо, як і попереднього тижня, БЮТ застосовуватиме фізичні форми блокування ВР, затягуватиме з реалізацією указу Президента через відмову в контрасигнації шляхом судових процесів, – звичайно, зберігатиметься й ризик зриву цієї дати.

Головний важіль Тимошенко проти проведення дострокових виборів уже був продемонстрований – це використання судових війн.

Тимошенко зараз намагається реабілітуватися за провальну економічну політику. Весь економічний блок уряду став додатковим каталізатором цієї кризи. І за рахунок власних харизматичних якостей, яскравих заяв Тимошенко намагається перефокусувати увагу суспільства. Саме тому їй потрібно трішки часу й постійна політична війна. Головне для Тимошенко – ототожнити кризові процеси з діяльністю Президента та сформувати не лише політичні, а й правові підвалини для того, аби можна було порушувати питання про дострокові президентські вибори. Такими правовими підвалинами могли б бути порушення з боку Президента законів і Конституції. Поки Президент оминає ці ризики.

Для Віктора Ющенка затягування цих вибрів не є вигідним. По-перше, у нього немає легітимних важелів контролю за ситуацією, коли країна залишається без парламенту і Президент є одним центром влади. Немає в нього таких повноважень. Будь-які сурогатні форми авторитарного правління відразу зустрічатимуть протест, причому як у всіх парламентарів, так і в усіх позапарламентських політичних сил. Чим більше Президент зволікатиме, тим більше зростатиме активна протестна недовіра до нього.

Гадаю, Віктор Ющенко це розуміє. І навряд чи йому вигідно гратися в цю гру. У нього й так невисокий рейтинг. А за цих обставин можна потрапити в таку халепу, як активні акції недовіри до Президента. Аце збігатиметься в часі зі зростанням соціальних та економічних ризиків. Насправді ризиків від затягування набагато більше, аніж якихось можливих дивідендів.

Михайло Погребинський:

ПРЕЗИДЕНТ ВТРАЧАЄ ОСТАННІ РЕШТКИ ВЛАДНОЇ АУРИ

Є досить висока ймовірність того, що вибори таки відбудуться. Хоча як на мене, то варто було б їх перенести на кінець січня. Але я не думаю, що судові позови зараз повторюватимуться.

В указі Президента немає жодного слова про перенесення виборів. Є просто єдине речення про те, що зупиняється дія указу від 9 жовтня. Це ми припускаємо, що завтра буде новий указ – про призначення виборів на 14 грудня.

Президенту не вигідне затягування виборів, оскільки він втрачає останні рештки владної аури. Він призначив – нічого не вийшло. Вимушений відкладати. З іншого боку – перенесення ближче до свят, можливо, і дасть певні дивіденди Президентові, який має вплив на адміністративний ресурс. За нашими даними, у регіонах, де Президент теоретично може поборотися за голоси, явка передбачається невисока. Тим більше що все це буде заплутано можливим поверненням українських остарбайтерів. І проконтролювати процес голосування буде надзвичайно важко. Тут є і певний плюс для Президента…

Тимошенко не голосуватиме за виділення грошей на вибори. І вимагатиме, аби ВР голосувала руками (а не картками). Ми зараз бачимо, що в парламенті зареєструвалося майже 450 депутатів, а зал напівпорожній. Зібрати 226 голосів буде досить важко.

Опитувала Анна Ященко