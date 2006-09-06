Міністр Луценко не очолить жодної партії

Юрій ЛУЦЕНКО не має намірів обговорювати жодних партійних проектів, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, повідомлення про наміри очолити ту чи іншу політичну партію є «черговою теорією» ЗМІ.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що для нього наразі не має іншого політичного виклику, ніж керівництво Міністерством внутрішніх справ.

«Поки я міністр, я не очолю жодної політичної сили», - наголосив міністр.

Як писала 1 вересня газета «Коммерсант-Украина», колишній прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК ініціюють створення в Україні нової політичної партії праволіберальної або ліберально-консервативної ідеологічної спрямованості. Як писала газета, «до створення нової партії причетні також народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, лідер «Християнсько-демократичного союзу» Володимир СТРЕТОВИЧ і колишній віце-прем`єр Вячеслав КИРИЛЕНКО. Всі вони підтвердили інформацію про те, що подібні проекти обговорюються». За інформацією джерела в блоці «Наша Україна», також ведуться бесіди з Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Віталієм КЛИЧКОМ.