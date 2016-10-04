Хто відповість за криваву катастрофу малайзійського Боїнга - розповідає програма "Гроші"

Це на весь світ оголосила міжнародна слідча комісія під головуванням Нідерландів.

Читайте такожМЗС Росії заявило послу Нідерландів про "незадовільні" результати розслідування катастрофи MH17

Збитий бойовиками Боїнг 777 малайзійських авіаліній став непереборною обставиною для всіх європейських країн визнати кремлівську агресію, але сам Кремль свою провину поки що не визнає.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди обурені реакцією Росії на результати, які були оприлюднені Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", викликали російського посла.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії.

Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофі Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Міністерство закордонних справ РФ та Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм та незалежність результатів розслідування.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п’яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.