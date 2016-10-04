НАЗК: доступ до Реєстру декларацій відновлено

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці НАЗК в Facebook.

«Державним підприємством "Українські спеціальні системи", на технологічному майданчику якого знаходиться апаратний комплекс Реєстру відновлено електропостачання, збої в якому сьогодні вдень спричинили обмеження до його доступу», - наголосили у відомстві.

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В НАЗК запевнили, що на даний час система е-декларування працює. При цьому функціональні й інформаційно-технічні критерії відносно заповнення, подачі, збереження та захисту декларацій функціонують, пошукові функції ресурсу доступні.

Зазначається, що станом на 4 жовтня в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, нараховується 2800 декларацій. З них: 1912 декларацій - це щорічні декларації за 2015 рік; 110 декларацій - повідомлення про зміни в майновому стані суб’єкта декларування; 678 - декларації суб’єкта декларування перед звільненням; 54 - декларації, подані суб’єктами декларування - кандидатами на посаду; 46 декларацій, подані декларантом після звільнення.