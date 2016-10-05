Президент і СБУ повинні зайнятися санкційним списком і пропагандистами Кремля - нардеп

Про це заявив на засіданні комітету його представник, народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Левус, повідомили в прес-службі НФ, передає Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, без логічних пояснень недоробок СБУ в питаннях інформаційного простору немає сенсу збільшувати для них витрати в бюджеті 2017 року. Ця робота, якщо порівнювати з 2014-2015 роками, є абсолютно запущеною", - заявив Левус.

"Друге, я із захватом читав, що зараз уряд хоче накласти санкції на Авіалінії Якутії. Це дуже правильне, актуальне рішення, але все-таки наш комітет є профільним у питаннях санкцій, він повинен розглянути санкційний список. Є підготовлена зараз постанова щодо списку санкцій, де Держдеп і Міністерство фінансів США будуть звірятися з тим, що потрапило під санкції в них, і не потрапило в Україні. А не потрапило 70%, це і Бабаков, і "Альфа-банк", і дуже багато інших російських компаній", - зазначив Левус.

Народний депутат "Народного фронту" висловив думку, що питанням санкційного списку повинен активно зайнятися Президент.

"Щодо Бабакова ще урядом Яценюка в 2014 році було прийнято рішення, було рішення РНБО, але указу щодо цього громадянина немає, і саме тому він сьогодні заходить на обленерго України. Ми даємо йому, як народному депутату Держдуми, що голосував за анексію Криму, українську енергетику. За це повинен хтось понести покарання", - заявив Левус.

У свою чергу голова Комітету з питань національної безпеки й оборони, заступник голови фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський дав доручення секретаріату підготувати засідання щодо порушених Левусом питань.

"Ми запрошуємо СБУ, щоб ті в закритому режимі доповіли нам про стан речей, які там відбуваються, тому що це вже виходить за всякі рамки", - заявив Пашинський.

"Пане Герасимов (народний депутат БПП, представник Президента у Верховній Раді. - ред.), хочу звернути увагу Адміністрації Президента, є якісь рамки", - зазначив голова комітету з нацбезпеки.

Сергій Пашинський повідомив, що на прохання багатьох депутатів, наступне засідання комітету буде присвячено підготовці армії до зими та матеріальному становищу Міноборони - харчування, форма, тощо.

"Тому налаштовуємося, що наступний комітет буде не годину-дві, а три години роботи... Крім того, секретаріат повинен підготувати звернення до Василя Сергійовича (Грицака - ред.), щоб ми домовилися про час і місце доповіді й почули, як він все собі уявляє", - резюмував Пашинський.