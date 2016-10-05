Комітет ВР визнав корупційним законопроект про внесення змін у е-декларування

"Визнати законопроект корупціогенним і пропонувати Верховній Раді його відхилити", – сказав голова комітету Єгор Соболєв, передає Українська правда.

Автор законопроекту, депутат від "Народного фронту" Тетяна Донець сказала, що не відкликатиме його.

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Законопроект передбачає, що за заявою суб'єкта декларування його декларація може бути повністю або частково відображена у відкритому доступі на офіційному сайті Національного агентства.

Законопроект пропонує в "разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості або їх частину для заповнення декларації" вказати про це в декларації. У чинному ж законопроекті від декларанта вимагається надати всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї.

Таким чином, у законопроекті пропонується приховати значну частину відомостей про статки чиновників у електронних деклараціях.