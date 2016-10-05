Комітет ВР підтримав законопроект про заборону в Україні російських пропагандистських книг

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Twitter.

8 вересня законопроект схвалив уряд. До кінця року планується внести його до парламенту.

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Урядовий законопроект Про захист укр книжкового ринку від російської продукції антиукраїнського змісту щойно схвалено профільним КомітетомВР pic.twitter.com/wBroQcQt2t — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 5, 2016

Раніше Кириленко наголосив, що цей урядовий законопроект «чітко виставляє перешкоду на шляху російської книги, яка має пропагандистський характер, не інтелектуальний, не науковий, тобто ті книги, які не визнають Української держави, не дають українському народу взагалі права на думку, на існування».

Як повідомляв УНІАН, у травні Кириленко поінформував, що розроблено законопроект щодо обмеження доступу російських книг антиукраїнського змісту в Україну. За його словами, документом, зокрема, передбачалося створення громадської експертної ради при Держкомтелерадіо, яка б надавала дозволи на ввезення всіх книг походженням із РФ.