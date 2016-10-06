Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох держав (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Порошенко привітав посла Швеції Хагстрьома з початком його місії в Україні, відзначивши його досвід роботи на європейському напрямку. Президент подякував уряду Швеції за солідарність з Україною в протидії російській агресії, зокрема за зусилля зі зміцнення єдності ЄС у питанні санкцій стосовно Росії. Окремо відзначено значну допомогу, яку уряд Швеції надає Україні на підтримку реформ.

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У ході бесіди з послом Норвегії президент подякував народу та уряду цієї країни за солідарність з народом України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Сторони обговорили важливість продовження політики санкцій по відношенню до країни-агресора і збереження єдиної солідарної позиції з Україною. Глава держави наголосив на значному потенціалі двосторонніх економічних відносин, зокрема в енергетичній та агропромисловій сферах, а також у напрямку телекомунікаційної і інформаційної технологій.

Глава держави висловив вдячність уряду Норвегії за підтримку гуманітарних проектів в Україні, насамперед спрямованих на допомогу внутрішньо переміщеним особам з Донбасу. Також було обговорено підготовку першого в історії двосторонніх відносин офіційного візиту президента України до Королівства Норвегія.

З послом Білорусі глава держави обговорив питання активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин. В першу чергу, розширення співпраці в машинобудуванні, агропромисловому комплексі, транспортній сфері та енергетиці. Сторони наголосили на важливості проведення чергового засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії у жовтні 2016 року в Мінську.

Окрему увагу було приділено питанню організації спільних культурних заходів з нагоди 345-річчя автора першої Конституції України – гетьмана Пилипа Орлика, який народився на території сучасної Мінської області.

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У ході бесіди з новопризначеним послом Кувейт президент підкреслив, що Кувейт є важливим партнером України у регіоні Перської затоки. Відзначено обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу, у поглибленні взаємовигідного співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

«Україна є перспективним ринком європейського континенту. Переконаний, що кувейтські інвестори знайдуть у нас багато можливостей для ефективної діяльності» - зазначив глава Української держави.

У свою чергу посол Кувейту підтвердив незмінність позиції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.