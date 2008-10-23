У БЮТ кажуть, що сотня депутатів оббиває їхні пороги

До фракції БЮТ надходять пропозиції від депутатів інших фракцій щодо створення у Верховній Раді так званої поіменної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

«Депутати майже з усіх фракцій звертаються до БЮТ і благають, щоб цих виборів не було. Зокрема, депутати від Партії регіонів підходять і заявляють про свою готовність самостійно збирати підписи за створення поіменної коаліції», - сказав він.

С.МІЩЕНКО наголосив, що до нього особисто підходили депутати з відповідною пропозицією. За його словами, сьогодні може йтися про 100 депутатів з інших фракцій, які готові поставити свої підписи під створенням поіменної коаліції.

«Я думаю, що це більш реальна картина. Якщо керівники інших фракцій не зрозуміють, що сьогодні головне - об’єднання країни, й антикризові закони більш важливі, ніж їхні передвиборчі тури по країні», - сказав С.МІЩЕНКО.