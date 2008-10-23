У БЮТ пояснили, до чого примушують опонентів і навіщо блокують ВР

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що спочатку треба захистити Україну від фінансової кризи, а потім вже проводити вибори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, сьогодні парламент поділений на дві частини: першу складають ті фракції, для яких першочерговим завданням є проведення виборів, другу - народні депутати, для яких пріоритетним є збереження України від серйозної економічної кризи.

«Сподіваюся, що внесення сьогодні до порядку денного урядового законопроекту «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України» - це крок до розуміння багатьох політиків, що спочатку треба захистити Україну, а потім вже гратися у політичні війни», - вважає М.ТОМЕНКО.

Він висловив переконання, що у п’ятницю парламенту вдасться проголосувати цей законопроект бодай у першому читанні, а потім – і врахувати пропозиції усіх фракцій та експертів, які вболівають за захист економіки України. «Тому наш пріоритет залишається незмінним: спочатку захист держави та її громадян від фінансової кризи, а потім – проведення виборчих кампаній», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Коментуючи методи досягнення своєї мети шляхом блокування представниками БЮТ парламентської трибуни, він визнав, що це «не ідеальний, але вимушений крок своєрідного «примусу» наших опонентів до захисту України від фінансової кризи».