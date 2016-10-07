Тимошенко і Путін намагаються зруйнувати Україну зсередини - депутат

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Олег Медуниця на брифінгу у Верховній Раді.

"Учора ми почули заяву Юлії Тимошенко про те, що ситуація, яку ми піднімаємо, ситуація, яка є навколо телеканалу "Інтер", який є фактично рупором Кремля в Україні, за її версією є начебто наступом на свободу слова", - сказав народний депутат.

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"Досить дивно чути таку інформацію, бо колись за часів свого прем'єрства вона говорила, що "Інтер" є ворожим московським каналом. Тепер вона його захищає, як захищала колись олігарха Олександра Онищенка, який втік до Лондона", - наголосив Медуниця.

Представник "Народного фронту" закликав не вірити політикам, які використовують путінсько-кремлівські рупори, аби підірвати безпеку і стабільність України.

"Зараз вся політика і "Батьківщини", і самої Юлії Тимошенко спрямована на підрив стабільності, розпуск Верховної Ради та на дочасні парламентські вибори. Це саме те, чого добивається Путін, який не зміг перемогти нас військовим способом, тому намагається зсередини розкласти Україну", - резюмував Олег Медуниця.