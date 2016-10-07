Суд заборонив повертати Азарову пенсію

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

«Пенсійний фонд подав апеляцію на таке рішення суду і виграв її. У нашому спорі крапку поставив Київський апеляційний адміністративний суд, який чітко визнав помилку Подільського суду і скасував рішення цього суду про відновлення виплати пенсії Азарову», - написав Розенко.

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Водночас він зазначив, що, незважаючи на таке рішення суду, можливі нові позови про відновлення виплат чиновникам часів Януковича.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Міністерство соціальної політики заявило про заморожування пенсійних виплат колишнього президента Віктора Януковича і колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Подільський районний суд Києва 22 липня 2016 року задовольнив скаргу колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і зобов'язав Пенсійний фонд відновити йому нарахування і виплату пенсії.

Пенсійний фонд подав апеляцію на це рішення. Після цього віце-прем'єр Розенко заявив, що Азаров зможе отримати свою пенсію лише за умови, якщо особисто звернеться до Пенсійного фонду України про її відновлення. При цьому він уточнив, що наразі ні екс-президент Віктор Янукович, ні чиновники його режиму, що текли, не можуть отримувати пенсії в Україні, оскільки місце їх знаходження не встановлено.

Як пояснював в інтерв'ю УНІАН перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір, Пенсійний фонд припинив виплату пенсії Азарову з весни 2014 року, оскільки він порушив норму закону про те, що людина зобов'язана не рідше одного разу на 6 місяців особисто її отримувати.