Суд дозволив проводити спецрозслідування проти керівництва ВМФ Росії

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 6 та 7 жовтня 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено чергові клопотання Головної військової прокуратури та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Федотенкова та Острикова у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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«Досудовим розслідуванням установлено, що Федотенков та Остриков у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, схиляли військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради та сприяли веденню агресивної війни проти України», - повідомили у ГПУ.

Підозрюваних оголошено в державний розшук, слідчими-суддями надано дозвіл на їх затримання та доставлення в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальні акти стосовно вказаних осіб будуть передані до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

За вчинення інкримінованих вказаним особам злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня ГПУ повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ.

Загалом у переліку військових службових осіб командного складу збройних сил та представників влади Російської Федерації, яким Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру, 20 осіб.