Президент Грузії Михайло Саакашвілі упевнений, що арештовані напередодні прихильники екс-міністра держбезпеки Ігоря Гіоргадзе одержать те, чого заслуговують.

"Вони одержать те, чого заслуговують, і в цьому переконаються ті, хто їх фінансує", - сказав президент журналістам в ході візиту до Польщі, повідомляє грузинський телеканал "Імеді".

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи дійсно готувався державний переворот в Грузії, Саакашвілі сказав, що спецслужби володіли інформацією. "Якщо проти Грузії вводять ембарго на вино і іншу продукцію, і це не руйнує її економіку, якщо проти нас влаштовують військові провокації, невдалі теракти, то залишаються такі методи. Але і це не допоможе, якщо ми будемо консолідовані, і будемо стояти всі разом", - сказав президент.

Крім того, виступаючи в Польщі на XVI економічному форумі, Михайло Саакашвілі порівняв Росію з диким плем`ям гуннів, повідомляє ІА REGNUM. Правда, подробиці обставин, при яких було дано таке порівняння, не повідомляються. Але нагадаємо, що напередодні віце-спікер грузинського парламенту Михайло Мачаваріані звинуватив російські спецслужби у тому, що вони фінансують опозиційну партію "Справедливість" під керівництвом Гіоргадзе. За його словами, ці грошові потоки не проходять по жодній грузинській банківській мережі, а доставляються до Грузії в кейсах, готівкою.

Тим часом, деяким з 29 затриманих напередодні в Грузії лідерів опозиції вже пред`явлені офіційні звинувачення "в організації змови з метою повалення державної влади і її захоплення". Іншим звинувачення будуть пред`явлені у четвер, повідомили ІТАР-ТАРС джерела в правоохоронних органах.

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