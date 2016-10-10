Президент ПАРЄ закликає повернути Росію в асамблею

Про це він сказав у понеділок у Страсбурзі, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом. Я робив це в умовах повної прозорості, завжди залучаючи до цього обговорення керівників наших політичних груп та інформуючи про цю роботу всіх членів Бюро. Дуже часто я бачив, що деякі групи заважають веденню діалогу, але ми повинні вислуховувати всіх, враховувати інтереси й занепокоєння», — заявив президент ПАРЄ.

На переконання Аграмунта, виключення будь-кого з «нашого обговорення не допомагає досягненню прогресу», а «конфронтаційна риторика використовується націоналістами, популістами та ксенофобами».

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«На цій сесії ми домовилися, що керівники політичних груп проведуть консультації в рамках своїх політичних груп і обговорять цю ситуацію. Я хотів би, щоби ми всі провели прозоре обговорення з цього питання», — наголосив він.

Водночас президент ПАРЄ зауважив, що мета «вести діалог між усіма 47 державами ніяким чином не може підривати наші основні принципи».

«Ми повинні захищати наші цінності та засуджувати будь-які порушення норм міжнародного права. Необхідно забезпечувати територіальну цілісність усіх держав, і я хотів би підкреслити — усіх держав, підтримуючи принципи незастосування сили. Отже, конфлікт в Україні, незаконна анексія Криму, конфлікти в Грузії, Молдові, Азербайджані є неприйнятними конфліктами. Ми, як європейці, повинні вирішити ці конфлікти через парламентську дипломатію, яка є необхідним інструментом для політичного діалогу», — сказав Аграмунт.