Луценко заборонив даїшникам носити з собою гроші

У зв’язку з набуттям чинності закону щодо підвищення безпеки дорожнього руху працівники Державтоінспекції працюватимуть за новими принципами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 24 жовтня в Івано-Франківській області міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО взяв участь у робочій нараді керівництва Департаменту ДАІ МВС України і керівників підрозділів ДАІ регіональних управлінь внутрішніх справ. На нараді обговорювалися питання майбутньої діяльності підрозділів Державтоінспекції з забезпечення безпеки дорожнього руху після того як вступають у законну силу зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Міністр зазначив, що здійснені з початку цього року додаткові заходи для наведення порядку на автомагістралях держави були необхідними і корисними для суспільства.

“Ми дали хороший результат, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО. - З початку року на автодорогах загинуло на 1300 громадян менше, ніж торік, маємо зменшення кількості поранених на 10 тисяч людей. Хочу подякувати працівникам ДАІ за цю роботу - вона є відчутною”.

Ю.ЛУЦЕНКО оголосив наказ МВС України про запровадження нових умов і принципів служби в Державтоінспекції. Працівникам ДАІ, які працюватимуть на маршрутах, буде заборонено мати при собі будь-яку валюту і не більше 100 грн. Передбачена сувора відповідальність за пошкодження приладів відеофіксації правопорушень, а також за роботу у місцях чи відрізках дороги, які не вказані в маршруті патрулювання.

За словами міністра, головне завдання працівників ДАІ - за два-три наступні місяці довести жорсткість нового закону до кожного правопорушника, незалежно від його статусу чи посади.

“Всі однаково мають відповідати за порушення правил дорожнього руху. Це ключ до підтримки населенням наших дій, зміни іміджу міліції. За останній місяць після прийняття змін до закону практично у кожному регіоні України відзначається зниження кількості порушень правил дорожнього руху і, відповідно, зменшення їх прикрих наслідків. Я думаю, що люди психологічно готові до відновлення дисципліни на дорогах”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в ідеалі працівник ДАІ надалі має займатися виключно відеофіксацією порушень без зупинки транспортних засобів. Тому він поставив завдання перед працівниками регіональних підрозділів ДАІ максимально забезпечити наряди відеотехнікою, яка фіксуватиме правопорушення.

За місяць до того, як працівники ДАІ почнуть працювати в умовах дії нового законодавства, Департамент ДАІ МВС України почав здійснювати низку заходів організаційного, методичного, навчального характеру з підготовки працівників до несення служби. Мінімізувати порушення законності і службової дисципліни серед особового складу буде не лише керівництво ДАІ, а й служба внутрішньої безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України №586–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», яким суттєво посилене покарання за порушення правил дорожнього руху. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.